Ederson transferinde kritik temas: George Gardi

Galatasaray, Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson transferindeki ısrarını sürdürüyor.
Sport Mediaset'in geçtiğimiz günlerde geçtiği habere göre sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki kaleci ile yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Bu gelişmenin ardından Manchester City'ye 7 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray, İngiliz ekibinin 13 milyon euroluk talebiyle karşılaştı.
GARDİ DEVREYE GİRDİ
Sky DE'nin son geçtiği bilgiye göre ise transfer sürecine menajer George Gardi dahil oldu.
Gardi'nin, Galatasaray ve Manchester City arasındaki pazarlıkları sonuçlandırmak için devreye girdiği belirtildi.
KISA SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR
Ederson'un geleceği konusunda görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
