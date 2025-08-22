22 Ağustos
Ederson olmazsa rota Tzolakis

Galatasaray, Brezilyalı eldiven için Manchester City ile henüz anlaşamadı. Yönetim, 15 milyon Euro'luk teklif yaptı ve 2 gün süre verdi. Aksilik çıkması halinde Olympiakos'un 22 yaşındaki kalecisi Tzolakis ile temasa geçilecek.

calendar 22 Ağustos 2025 09:28
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Ederson olmazsa rota Tzolakis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kaleci transferinde Galatasaray, sonuç arıyor...

Yeni file bekçisini önümüzdeki hafta netleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yapacak. Bu nedenle kaleci transferi için alarm verildi.

Uzun zamandır Manchester City ile Ederson transferi için görüşen Cimbom, İngilizlerin inadını kıramadı. 15 milyon Euro teklif yapan sarı-kırmızılılar, henüz olumlu yanıt alamadı.


20 MİLYON BONSERVİS BEKLENTİSİ

City, kaleci transferi yaptıktan sonra Cimbom'a dönüş yapacak ama vakti olmayan Galatasaray, 2 gün süre verdi. Alternatif isimlerde listenin başına Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis geldi.

Yunan ekibi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Tzolakis için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Yönetim, Ederson'u alamazsa Yunan kulübüne Tzolakis için 15 milyon Euro teklif yapacak. 

 Reklam 
