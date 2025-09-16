Ederson: 'En sevdiğim Türkçe kelime 'Abi' demek'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, kulübün resmi sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda samimi açıklamalarda bulundu.



"EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME 'ABİ'"



Ederson'a en sevdiği Türkçe kelime sorulduğunda verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Deneyimli file bekçisi, "Şoföre abi diyorum, günaydın abi demeyi seviyorum, iyi geceler abi demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum" ifadeleriyle samimiyetini gösterdi.

