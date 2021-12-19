Eda Erdem Dündar: "Galibiyetle bitirmek çok önemliydi"

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü olurken, kaptan Eda Erdem Dündar, Minas mücadelesinin ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eda Erdem Dündar: 'Galibiyetle bitirmek çok önemliydi'
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19 Aralık 2021 17:22
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü olan Fenerbahçe Opet, şildini aldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından sarı-lacivertli voleybolcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar'dan madalyaları alırken, üçüncülük şildini ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

Fenerbahçe Opetli voleybolcular, üçüncülüğü taraftarlarla kutladı.

Eda Erdem Dündar: "Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi"

Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonunda yaptığı açıklamada, mücadele eden takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Maça gelen seyircilere teşekkür ediyorum. Her sayıda enerjiniz bize geçti. Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi. Sahada herkes yüzde yüzünü verdi. Ayrıca Arina Fedorovtseva'yı tebrik ediyorum. Genç yaşına rağmen çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.


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