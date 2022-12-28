Eczacıbaşı, İlbank'ı rahat geçti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. ve ilk yarı son hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, İlbank'ı rahat geçti!
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28 Aralık 2022 17:48
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. ve ilk yarı son hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Recep Karakoç, Selçuk Germen

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Voronkova, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli (Aybüke Özel, Dilay Özdemir)

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sude Pehlivan, Sinem Bayazıt, Çiçek Erel, Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan)

Setler: 25-11, 25-19, 25-14

Süre: 63 dakika (20, 24, 19)

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