Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit set vermedi
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27 Kasım 2024 01:36
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 mağlup etti.

Turuncu-beyazlı takım, Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, 27-25, 25-22 ve 25-21'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Levallois Paris Saint Cloud ise üçüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşadı.

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