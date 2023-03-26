Eczacıbaşı Dynavit, durdurulamıyor!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasınd Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, durdurulamıyor!
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26 Mart 2023 17:11
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasınd Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Aybüke Özel, Simge Aköz, Yaprak Erkek, Jack-Kısal)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: İdil Başcan, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Merve Öztürk)

Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 25-23

Süre: 119 dakika (27, 30, 29, 33)

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