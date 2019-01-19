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Dusseldorf, son nefeste Augsburg'u yıktı!

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Fortuna Düsseldorf, Augsburg'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Dusseldorf, son nefeste Augsburg'u yıktı!
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19 Ocak 2019 19:26
Bundesliga'nin 18. haftasında Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Augsburg'u Marvin Ducksch ve Benito Raman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 45. dakikadasında Düsseldorf'ta Ducksch golü buldu ve Fortuna Düsseldorf'u 1-0 öne geçirdim.

64. dakikada Augsburg'ta Jonathan Schmid sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Fortuna Düsseldorf'ta Benito Raman sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda mançın sonucunu belirledi.

Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman 84. dakikada Rouwen Hennings'e bıraktı. 

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