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Dursun Özbek'ten yeni transfer politikası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer politikasında dikkat çeken bir değişikliğe gidiyor.

calendar 17 Haziran 2025 11:51
Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten yeni transfer politikası
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Yeni sezonun transfer hamlelerine başlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, strateji değiştirmeye hazırlanıyor.

Sözcü'nün haberine göre Dursun Özbek, kiralık anlaşmalarda zorunlu satın alma opsiyonlarına karşı.

SEBEBİ JAKOBS VE FRANKOWSKI

Dursun Özbek'in bu kararı almasına ise bu sezon yapılan 2 transfer neden oldu.

Bu isimler ise Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski.

Her iki futbolcu da 1'er milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a katılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Jakobs'un bonservisi için 8, Frankowski için ise 7 milyon euroluk daha ödeme yapacak. 

 
 

 


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