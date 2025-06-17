Dursun Özbek'ten yeni transfer politikası

Yeni sezonun transfer hamlelerine başlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, strateji değiştirmeye hazırlanıyor.
Sözcü'nün haberine göre Dursun Özbek, kiralık anlaşmalarda zorunlu satın alma opsiyonlarına karşı.
SEBEBİ JAKOBS VE FRANKOWSKI
Dursun Özbek'in bu kararı almasına ise bu sezon yapılan 2 transfer neden oldu.
Bu isimler ise Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski.
Her iki futbolcu da 1'er milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a katılmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Jakobs'un bonservisi için 8, Frankowski için ise 7 milyon euroluk daha ödeme yapacak.
Sözcü'nün haberine göre Dursun Özbek, kiralık anlaşmalarda zorunlu satın alma opsiyonlarına karşı.
SEBEBİ JAKOBS VE FRANKOWSKI
Dursun Özbek'in bu kararı almasına ise bu sezon yapılan 2 transfer neden oldu.
Bu isimler ise Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski.
Her iki futbolcu da 1'er milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a katılmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Jakobs'un bonservisi için 8, Frankowski için ise 7 milyon euroluk daha ödeme yapacak.
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