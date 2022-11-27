Dursun Özbek: 'Mustafa Cengiz belki de yaşayabilirdi'

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Cengiz, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, ailesi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski yöneticiler, kulüp üyeleri ile taraftarlar katıldı.Törende konuşan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray'a olan sevgisini anlattı.Dursun Özbek de Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a önemli hizmetleri olduğunu belirterek, "" diye konuştu.Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkanlık görevinde bulunan Abdurrahim Albayrak ise "" ifadelerini kullandı.