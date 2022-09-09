Dursun Özbek cüzdanı salladı, yıldızları yağdırdı!

Seçim sürecinde 'Transferleri hangi parayla yapacaksınız?' sorusuyla karşılaşan Dursun Özbek, cebindeki cüzdanı çıkarıp sallamış ve üyelere para harcayacağının mesajını vermişti.



Haziran ayında başkan seçilen Özbek, camiaya sözünü tuttu ve yıldızlarla dolu bir kadro kurdu. Abdülkerim'i Fenerbahçe, Kazımcan'ı Beşiktaş'ın elinden kaparak transfere başlayan Galatasaray'da tüm bu süreci Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur yürüttü.



Sağ beke Leo Dubois, orta sahaya Sergio Oliveira, Midtsjö ve Lucas Torreira hamleleri geldi. 10 numaralı forma dünya yıldızı Mertens'e verildi. Seferovic ilk 5 haftada gol atamayınca İcardi bombası patlatıldı.



Transferin son günü İcardi ile yetinmeyen sarı-kırmızılılar, kanatlarını Yusuf Demir ve Milot Rashica ile garanti altına aldı. Danimarka'dan Mathias Ross Jensen yedek stoper olarak kadroya katıldı. Son olarak Mertens'e alternatif olarak boştaki bir başka dünya yıldızı İspanyol Juan Mata İstanbul'a getirildi.



DIŞ BASINDA GÜNDEM ASLAN



Icardi'ye yapılan karşılama Avrup;a medyasında da büyük yankı buldu. İtalyan ve Fransız gazeteleri oyuncunun yeni bir serüvene yelken açarken on binlerce kişi tarafından karşılandığını duyururken oyuncunun da tezahüratlara katıldığına dikkat çekildi.





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