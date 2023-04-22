Durel Avounou: "Hayal kırıklığı içerisindeyiz"

Ümraniyesporlu Durel Avounou, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Durel Avounou: 'Hayal kırıklığı içerisindeyiz'
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22 Nisan 2023 21:46
Ümraniyesporlu Durel Avounou, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Durel Avounou yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı içerisindeyiz. Bugün maçta birçok eksiğimiz vardı. Oyunun içine tam giremedik. Artık yenildik. Önümüzde birkaç maç daha var. Kafamızı kaldırıp savaşmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ayrıca, "Karagümrük maçını farklı değerlendirmek lazım. O maçı basit hatalarla kaybettik. Bu maçta yeterince agresif olamadık ve bunun cezasını çektik." ifadelerini kullandı.

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