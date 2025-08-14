Houston Rockets ile yıldız forvet Kevin Durant, ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre sözleşme uzatma görüşmelerinde aceleci davranmıyor.Taraflar, sezon öncesinde farklı önceliklere odaklanmış durumda ve sürece sabırlı yaklaşıyor.37 yaşına girmek üzere olan Durant, temmuz ayında gerçekleştirilen yedi takımlı takasla Houston'a gelmişti. Bu hamlede Rockets; Jalen Green, Dillon Brooks ve gelecekteki draft haklarını göndermişti. Transfer, hem kısa vadede şampiyonluk hedefini hem de uzun vadeli esnekliği koruma amacını yansıtıyordu.NBC Sports'un haberine göre Durant, maksimum kontrat yerine 2 yıl 100 milyon dolarlık (yıllık yaklaşık 50 milyon dolar) bir uzatma anlaşmasını değerlendirebilir. Bu rakam, maksimum kontrattan yıllık yaklaşık 10 milyon dolar daha düşük.MacMahon,derken, ESPN'den Brian Windhorst da genel menajer Rafael Stone'un yıldız oyuncular için bile kısa vadeli sözleşmeleri tercih etme eğilimine dikkat çekti.Durant, Brooklyn Nets ile 2021'de imzaladığı 4 yıl 194 milyon dolarlık sözleşmenin son yılına giriyor. Uzatma imzalamazsa gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.Geçtiğimiz sezon Phoenix Suns formasıyla 26.6 sayı, 6 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, %52.3 saha içi ve %43.1 üç sayı isabetiyle ligin en verimli skorcularından biri olmayı sürdürdü.Houston kadrosunda Jabari Smith Jr. ve Tari Eason gibi genç yeteneklerin yanı sıra Fred VanVleet ve Clint Capela gibi deneyimli isimler bulunuyor. Maaş esnekliğinin korunması, Rockets'ın ihtiyaç halinde kadro değişikliklerine hızlı tepki vermesini sağlayabilir.Taraflar arasında sezon başlamadan bir uzatma anlaşması imzalanma ihtimali olsa da görüşmelerin sezon içine sarkması bekleniyor.