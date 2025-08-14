14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Houston Rockets ile yıldız forvet Kevin Durant, ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre sözleşme uzatma görüşmelerinde aceleci davranmıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Houston Rockets ile yıldız forvet Kevin Durant, ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre sözleşme uzatma görüşmelerinde aceleci davranmıyor.

Taraflar, sezon öncesinde farklı önceliklere odaklanmış durumda ve sürece sabırlı yaklaşıyor.

37 yaşına girmek üzere olan Durant, temmuz ayında gerçekleştirilen yedi takımlı takasla Houston'a gelmişti. Bu hamlede Rockets; Jalen Green, Dillon Brooks ve gelecekteki draft haklarını göndermişti. Transfer, hem kısa vadede şampiyonluk hedefini hem de uzun vadeli esnekliği koruma amacını yansıtıyordu.


NBC Sports'un haberine göre Durant, maksimum kontrat yerine 2 yıl 100 milyon dolarlık (yıllık yaklaşık 50 milyon dolar) bir uzatma anlaşmasını değerlendirebilir. Bu rakam, maksimum kontrattan yıllık yaklaşık 10 milyon dolar daha düşük.

MacMahon, "Rockets şu an uzun vadeli bir anlaşmaya tüm gücüyle odaklanmış değil" derken, ESPN'den Brian Windhorst da genel menajer Rafael Stone'un yıldız oyuncular için bile kısa vadeli sözleşmeleri tercih etme eğilimine dikkat çekti.

Durant, Brooklyn Nets ile 2021'de imzaladığı 4 yıl 194 milyon dolarlık sözleşmenin son yılına giriyor. Uzatma imzalamazsa gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.

Geçtiğimiz sezon Phoenix Suns formasıyla 26.6 sayı, 6 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, %52.3 saha içi ve %43.1 üç sayı isabetiyle ligin en verimli skorcularından biri olmayı sürdürdü.

Houston kadrosunda Jabari Smith Jr. ve Tari Eason gibi genç yeteneklerin yanı sıra Fred VanVleet ve Clint Capela gibi deneyimli isimler bulunuyor. Maaş esnekliğinin korunması, Rockets'ın ihtiyaç halinde kadro değişikliklerine hızlı tepki vermesini sağlayabilir.

Taraflar arasında sezon başlamadan bir uzatma anlaşması imzalanma ihtimali olsa da görüşmelerin sezon içine sarkması bekleniyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
