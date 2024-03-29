Dünya üçüncüsü kick boks sporcusu Zeynep, şampiyonluk için hazırlıklara başladı

Burdur'da çalışmalarını sürdüren kick boks sporcusu Zeynep Gültekin (28), İtalya'da düzenlenen turnuvada dünya üçüncülüğü elde etti. Zeynep Gültekin, "Hedefim dünya şampiyonluğu. Bu hedefe ulaşmak için turnuvadan döner dönmez hiç ara vermeden çalışmalarıma başladım" dedi.



İtalya'nın Jesolo kentinde 20-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kick Boxing Italian World Cup müsabakasında Türk Milli Takımı 3 altın, 11 bronz madalya kazandı. Burdur'dan milli takıma seçilerek turnuvaya katılan Zeynep Gültekin de büyük bayanlar kick light branşı 55 kiloda dünya üçüncüsü oldu. 2014 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nü kazanarak geldiği Burdur'da kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç ile tanışan Zeynep Gültekin kick boksa spora başladı. 2015 yılında katıldığı ilk turnuvada Türkiye üçüncüsü olan Gültekin daha sonraki yıllarda da birçok Türkiye derecesi elde etti. 2016 yılında Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Karması Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden Gültekin, son olarak İtalya'dan da dünya üçüncülüğüyle döndü.



Zeynep Gültekin, "MAKÜ beden eğitimi öğretmenliğini kazanıp Burdur'a geldikten sonra Deniz hoca ile tanıştım ve kick boks sporuna başladım. Hocamın destekleriyle birçok Türkiye derecesi yaptım. Geçen hafta da İtalya'daki turnuvada yine dünya üçüncüsü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Bu hedefe ulaşmak için turnuvadan döner dönmez hiç ara vermeden çalışmalarıma başladım. İnşallah hedefime ulaşırım" dedi.



