Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı 8 maçla başladı. Hollanda'da Memphis Depay tarihi bir başarıya imza atarken, Faroe Adaları'nın Çekya karşısındaki galibiyeti gecenin en büyük sürprizi oldu.

calendar 13 Ekim 2025 00:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı.
 
Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.
 
Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.
 
L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
 
G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
C Grubu:
 
İskoçya-Belarus: 2-1
 
Danimarka-Yunanistan: 3-1
 
G Grubu:
 
Hollanda-Finlandiya: 4-0
 
Litvanya-Polonya: 0-2
 
H Grubu:
 
Romanya-Avusturya: 1-0
 
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
 
L Grubu:
 
Faroe Adaları-Çekya: 2-1
 
Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0
