Dünya Golbol Şampiyonası Portekiz'de sürüyor

Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda grup aşamasında beşinci maçlar tamamlandı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Matosinhos şehrinde devam eden şampiyonanın grup aşamasında beşinci maçlar sona erdi. Türkiye kadınlarda Fransa'yı 11-1 yenerken, erkeklerde Japonya ile 2-2 berabere kaldı.



Şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda TSİ 16.40'ta Arjantin, erkeklerde ise TSİ 20.10'da Kanada ile karşılaşacak.





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