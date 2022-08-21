Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Usyk kemerini korudu!

"Kızıldeniz'deki Öfke" adıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen boks mücadeleleri kapsamında, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş maçı için Kral Abdullah Spor Kompleksi'ndeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome Salon'unda karşılaştı.



Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'yı puanla mağlup ederek, WBA, IBF, IBO ve WBO kemerlerini korumayı başardı.



Usyk, geçen sezon da şampiyonluğa ulaşmayyı başarmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ