"Drummond, Cavaliers'dan ayrılacak" iddiası!

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın, Cavaliers'ı son takas tarihinden önce terk edeceği iddia edildi.



James Harden'ın dahil olduğu dört takımlı takas sadece Brooklyn Nets ve Houston Rockets üzerinde değil, diğer takımlarda da etkisini gösterebilir. Takasın ardından yer değiştirebilecek önemli isimlerden birinin de, Cavaliers'dan Drummond olacağı iddia edildi.



Cavs, Jarrett Allen'ı Nets'ten almış ve ilk tur Draft haklarını göndermişti. Bazı Doğu Konferansı yöneticilerinin beklentisi, Allen'ın aynı pozisyonda oynaması ve beş yaş daha genç olmasıyla, Cleveland'ın Drummond'ı takas etmesi üzerine.



HoopsHype'tan Michael Scotto'nun aktardığına göre, bir Doğu Konferansı yöneticisi, "Drummond kesinlikle Cleveland'dan gidiyor. Cleveland, Allen'ı uzun vadede istemeseydi bir ilk tur Draft seçiminden vazgeçmezdi." şeklinde konuştu.



Bu sezon 27 yaşındaki pivot, maç başına 18.0 sayı, 15.1 ribaund, 2.9 asist ve 1.6 blok ortalamaları ile oynuyor.



