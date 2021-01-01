Draymond, Curry'nin 62 sayısı için: "Makara kukara yoktu!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Steph Curry'nin Portland Trail Blazers'a karşı 62 sayıyla kariyer rekorunu kırması hakkında konuştu.



Steph, 62 sayılık performansını 8/16 üçlük, 18/31 ikilik ve 18/19 serbest atış isabetleriyle ulaşmıştı.



Maçtan sonra Draymond, The Athletic'den Anthony Slater'a, maçtan önce Steph'in büyük bir performans ortaya koyacağını hissettiğini belirtti:



"Baştan belliydi. Steph zaman zaman basketbol oynarken makara yapma eğilimi gösterir. Bu sefer makara kukara yoktu. Çıktı ve ya şut denedi, ya da çembere gitti. Ve ben, bir adamın gözlerine bakarım. Maçın başından beri bir kez bile pas vermek için etrafına bakmamıştı. Hissedebiliyordunuz. Çıktı, üçlükler attı ve çembere saldırmaya başladı. Uzun süredir yanında bulunduğum için, olayı hızlıca anlayabilmiştim.



Sanırım izlediğim en iyi performanslar arasındaydı. Sırf birçok kişinin konuşmasının da etkisi var. Daha ilk pozisyondan anlamıştım. Oyunun başlarında Kevon Looney'e demiştim, 'perdeleme yapmaya devam et ve önüne çık, pas falan vereceği yok. Bir şeyler dönüyor. Şut atmaya başladı.' diye. Yine de izlemesi harikaydı. Vazife üstünde bir adam gibi görünüyordu. Ve tanık olduğum en iyi performanslardan birini ortaya koydu."



