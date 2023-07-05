Serbest oyuncu Goran Dragic'in, eski takımı Miami Heat'e dönmeye açık olduğu bildirildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson, Dragic'in Miami'ye dönme arzusu olduğunu, ancak Heat'in bu konudaki planlarının belirsiz olduğunu söyledi:



"Geçtiğimiz sezonu Milwaukee ile tamamlayan eski Heat guardı, Miami'ye dönmeyi memnuniyetle karşılar deniyor. Lakin bir kaynak, bu noktaya kadar Heat'ten kendisine yönelik herhangi bir takip olmadığını söyledi."



Geçtiğimiz ay 37 yaşındaki Dragic, "Burada yaşıyorum, çocuklarım burada, yani kariyerimi bitirmek istersem, bunu Miami'de yapmak kesinlikle çok kolay bir karar olacaktır." ifadelerini kullanarak kariyerini Miami'de tamamlama arzusunu yinelemişti.



Dragic, Heat'te 6,5 sezon geçirmiş ve 391 normal sezon maçında 16,2 sayı ve 5,2 asist ortalamaları yakalamış, ayrıca 2017-18 sezonunda All-Star olmuştu.



