Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası için Peru'ya gitti

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 2022 Futsal Down Dünya Kupası'na katılmak için Peru'ya gitti.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, 24-29 Mart tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını gerçekleştiren milli takım, Türk Hava Yollarına ait uçakla Peru'ya hareket etti.



Organizasyon, 1-11 Nisan'da Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek. Türkiye, B Grubu'nda Brezilya , Şili ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek.



TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"2021 yılında İtalya'da Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi büyük bir sevince boğan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'mız ile yeni bir destan yazmak istiyoruz. Avrupa şampiyonluğu gibi büyük bir başarıyı ilk defa ülkemize yaşatan özel sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, yeni bir destan yazmak üzere Peru'ya hareket ediyoruz. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirmek ve Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmaktır."



Sadettin Akçi'nin başkanlığını yaptığı milli takım kafilesinde yer alan antrenörler ve oyuncular şöyle:



Antrenörler: İbrahim Acar, Uğur Arı, İlyas Sarı, Hüseyin Dağdelen.



Sporcular: Volkan Yavuzaslan, Resul Orakçı, Birkan Dikici, Hüseyin Dinç, Mert Uruğ, Sedat Kızmaz, Mehmet Anıl Koçak, Hami Haldız, Tahra Kavis, Furkan Özdemir, Caner Ekin.









