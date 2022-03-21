Down sendromlu gençler sporcularla boks yaptı

Gönüllü Gurbetçiler Topluluğu ve muay thai sporcuları tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu gençler için sosyal etkinlik organize etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Down sendromlu gençler sporcularla boks yaptı
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21 Mart 2022 14:02
Düzce'de down sendromlu gençler, boks eldiveni giyip muay thai sporcularıyla maç yaptı.

Gönüllü Gurbetçiler Topluluğu ve muay thai sporcuları tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu gençler için sosyal etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında pasta kesen down sendromlular, daha sonra boks eldivenlerini giyerek sporcularla kısa süreli maç yaptı.

Havaya balon bırakılan etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.

Gönüllü Gurbetçiler Topluluğu Başkanı Asım Yücekara, eğlence tertipleyerek down sendromlu katılımcıları mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin de eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Sosyal aktivite yapıp kaynaşalım istedik. Bizler çok eğlendik, onlar da eğlendi. Down sendromlu arkadaşlarımızla boks maçı yaptık. Bizi maçta yendiler. Bu arkadaşlarımızı asla geri planda tutmayacağız, onların yanındayız." şeklinde konuştu.

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