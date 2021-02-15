Almanya Ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktörleri Marco Rose'un yeni sezonda Borussia Dortmund'u çalıştıracağını açıkladı.



Borussia Dortmund, Lucien Favre ile yolları ayırmasının ardından sezonu Edin Terzic ile tamamlayacağını duyurmuştu. Yeni sezon için arayışta olan Dortmund, 44 yaşındaki Marco Rose ile anlaşma sağladı.



Borussia Mönchengladbach Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marco Rose'un sezon sonunda takımda ayrılacağı ve Dortmund'un başına geçeceği duyuruldu.



Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl: "Teknik direktörümüz Marco Rose ile son haftalarda birçok görüşme yaptık ama anlaşamadık. Kontratındaki maddeyi kullanarak sezon sonunda Dortmund'a gitmeye karar verdi." açıklamasını yaptı.



