Dortmund 90+2'de 3 puanı aldı

Bundesliga'nın 3. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti.



Signal-Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten maçta Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 49'da Reyna, 69'da Bellingham ve 90+1. dakikada Erling Haaland kaydetti. Hoffenheim'ın 61. dakikada Baumgartlinger ve 90'da Dabbur ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.



Bu sonuçla Dortmund 3. haftada 6 puana yükselirken Hoffenheim ise 4 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini aldı.



