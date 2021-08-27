Dortmund 90+2'de 3 puanı aldı

Beşiktaş'ın rakibi Dortmund, ilk yarı 0-0 biten, ikinci yarı 5 gol olan maçı 3-2'lik skorla kazandı ve 6 puana ulaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dortmund 90+2'de 3 puanı aldı
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27 Ağustos 2021 23:44
Bundesliga'nın 3. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti.

Signal-Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 49'da Reyna, 69'da Bellingham ve 90+1. dakikada Erling Haaland kaydetti. Hoffenheim'ın 61. dakikada Baumgartlinger ve 90'da Dabbur ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Dortmund 3. haftada 6 puana yükselirken Hoffenheim ise 4 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini aldı.


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