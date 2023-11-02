Doping kullanan Pogba'nın cezası belli oldu!

Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba, en az 2 yıl men cezası ile karşı karşı durumda. Fransız futbolcunun cezasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Doping kullanan Pogba'nın cezası belli oldu!
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02 Kasım 2023 16:41
Son güncelleme 02 Kasım 2023 16:42
Doping testleri pozitif çıkan Juventuslu oyuncu Paul Pogba'nın alacağı ceza belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; doping yaptığı gerekçesiyle futboldan geçici olarak men edilen Paul Pogba'nın 4 yıl süreyle futboldan men edileceği öne sürüldü.

Haberde, yıldız futbolcunun işlediği cezayı ve pişmanlığını kabul etmesi halinde verilen cezada indirime gidilebileceği ve bu sürenin 2 yıla düşebileceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu için cezanın kısa bir zaman içinde resmi olarak açıklanacağı aktarıldı.

NELER OLMUŞTU? 

Serie A'da oynanan ligin ilk haftasında Udinese maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti. Daha sonrasında ikinci kez numune alınan Pogba'nın ikinci numunesi de pozitif çıkmıştı.

Fransız futbolcu, bu olayların ardından futboldan geçici olarak men edilmişti.

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