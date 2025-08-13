12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Donnarumma'dan Paris Saint-Germain'e veda paylaşımı!

Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Gianluigi Donnarumma, ayrılık açıklaması yaptı. L'Equipe ise İtalyan kalecinin Manchester City ile anlaştığını duyurdu.

Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Paris Saint-Germain'in Tottenham ile oynayacağı maçta kadroda yer almayan İtalyan eldiven, Fransız ekibine veda etti.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Donnarumma'nın Tottenham maçında kadroda yer almamasıyla ilgili, "Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama benim kararımla kadro dışı. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Farklı bir kaleci istiyorum ve kararı ben verdim." dedi.

AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ


Donnarumma, Enrique'nin bu sözlerinin ardından ayrılık açıklaması yaptı.

Donnarumma'ın açıklaması şu şekilde:

"Ne yazık ki, birisi artık grubun parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm.

Parc des Princes'te taraftarlara son bir kez gözlerinizin içine bakma ve gerektiği gibi veda etme fırsatım olmasını umuyorum. Eğer bu mümkün olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi isterim ve sizi asla unutmayacağım. Hep içimde, bana kendimi evimde hissettiren sizlerin, yaşattığınız tüm duyguların, büyülü gecelerin anısını taşıyacağım.

Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak büyük bir onurdu.

Teşekkürler, Paris."

MANCHESTER CITY İLE ANLAŞTI

Öte yandan L'Equipe'te yer alan habere göre, Manchester City, Donnarumma ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, transfer için Ederson'un Galatasaray'a transfer olmasını bekliyor.

Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Enzo Raiola ise "Şu anda Donnarumma için çözümleri değerlendiriyoruz. Belki Premier Lig'de gereken ücretleri ödeyecebilecek kulüpler vardır. Paris Saint-Germain, çok yüksek bir ücret istiyor. Saygıdan bahsediyorlar ama tek istedikleri para!" diye konuştu.

