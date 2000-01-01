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Doncic ve Tatum, NBA'de haftanın oyuncuları oldular!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için haftanın NBA oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için haftanın NBA oyuncuları seçildiler.

Doncic maç başına 30.3 sayı, 12.0 ribaund ve 11.3 asist ortalamaları ile Mavericks'i 3-0'lık seriye taşıdı:

4 Ocak: 33 sayı (12/25 şut isabeti, 3/10 üçlük isabeti), 16 ribaund, 11 asist.
7 Ocak: 38 sayı (13/22 şut isabeti, 2/7 üçlük isabeti), 9 ribaund, 13 asist, 5 top çalma, 1 blok.
9 Ocak: 20 sayı (7/20 şut isabeti, 3/9 üçlük isabeti), 11 ribaund, 10 asist, 2 blok, 1 top çalma.

Tatum ise maç başına 33.0 sayı, 5.3 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları ile, aynı şekilde Celtics'i 3-0'lık seriye taşıdı:

4 Ocak: 40 sayı (11/19 şut isabeti, 5/8 üçlük isabeti), 6 ribaund, 2 asist, 2 blok.
6 Ocak: 27 sayı (10/21 şut isabeti, 5/8 üçlük isabeti), 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma.
8 Ocak: 32 sayı (14/27 şut isabeti, 3/9 üçlük isabeti), 5 ribaund, 2 asist, 1 top çalma.


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