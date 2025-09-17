17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
0-019'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-018'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
0-04'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-04'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-04'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Domenico Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor ile oynanacak erteleme maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Domenico Tedesco, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Statü gereği forma giyemeyecek oyuncular için konuşan Tedesco, "Elimizde yeterince iyi opsiyon ve kaliteli oyuncu var. Dolayısıyla bugünkü maçın herhangi bir bahanesi yok." dedi. 

MERT HAKAN AÇIKLAMASI

Uzun süre sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş ile ilgili de açıklama yapan teknik adam,  "Mert Hakan önemli bir oyuncu. Rolü çok büyük, takımı bir arada tutmama yardımcı oluyor. Kendisi ile sürekli konuşuyorum bana çok destek oluyor. Bugün onun aramızda olmasını istedim." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
