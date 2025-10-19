19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
1-024'
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-067'
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-2DA
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-290'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-390'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-160'
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Domenico Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ"

Kadro dışı kalan futbolcular hakkında konuşan Tedesco, "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok." ifadelerini kullandı.

LEVENT MERCAN İÇİN AÇIKLAMA

Maç planına değinen İtalyan teknik adam, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı, 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil, sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı." dedi.

TALISCA VE EN NESYRI AÇIKLAMASI

Talisca ve En-Nesyri hakkında da konuşan Tedesco, "Talisca milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli takımda zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz bir durumda değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 4 5 0 12 5 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 1 7 7 18 4
