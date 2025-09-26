Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen Domenico Tedesco da Fenerbahçe'ye çare olamadı.
Ligdeki puan kayıplarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e farklı kaybeden sarı-lacivertlilerde 40 yaşındaki çalıştırıcı, kısa zaman olmasına rağmen ışık vermedi.
Transfere 75 milyon Euro harcama yapan Fenerbahçe, bunun karşılığını ne ligde ne de Avrupa'da henüz alamıyor.
İşte rakamlarla kara tablo:
Tedesco, F.Bahçe'de çıktığı 4 maçın 11'inde 18 farklı oyuncu tercih etti.
Stoper olan Çağlar'ı kariyerinde ilk kez sağ bekte oynattı.
En son 2 sene önce 8 numara görevi yapan Asensio'yu bu mevkide sahaya sürdü.
Sağ bek Semedo'yu kariyerinde yine ilk defa ön liberoda kullandı.
Öne geçtiği 3 maçın 2'sinde berabere kalan İtalyan hoca, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya toplamda 4 puan verdi.
Sadece Trabzon'u yenebildi.
Yedek kulübesi katkısında tamamen sınıfta kaldı.
Yaptığı 18 değişiklikten gol bulamayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, sadece 2 asistlik verim alabildi.
Bu süreçte rakiplerine 5 gol atabilen sarı-lacivertliler, 6 gole ise engel olamadı.
