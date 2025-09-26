26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00

Domenico Tedesco da Fenerbahçe'ye çare olamadı!

Domenico Tedesco, çıktığı 4 maçta 18 farklı oyuncu tercih ederken Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo'ya daha önce oynamadıkları yerde görev verdi. Yaptığı değişikliklerden de gol bulamadı.

26 Eylül 2025 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco da Fenerbahçe'ye çare olamadı!
Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen Domenico Tedesco da Fenerbahçe'ye çare olamadı.

Ligdeki puan kayıplarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e farklı kaybeden sarı-lacivertlilerde 40 yaşındaki çalıştırıcı, kısa zaman olmasına rağmen ışık vermedi.

Transfere 75 milyon Euro harcama yapan Fenerbahçe, bunun karşılığını ne ligde ne de Avrupa'da henüz alamıyor.


İşte rakamlarla kara tablo:

Tedesco, F.Bahçe'de çıktığı 4 maçın 11'inde 18 farklı oyuncu tercih etti.

Stoper olan Çağlar'ı kariyerinde ilk kez sağ bekte oynattı.

En son 2 sene önce 8 numara görevi yapan Asensio'yu bu mevkide sahaya sürdü.

Sağ bek Semedo'yu kariyerinde yine ilk defa ön liberoda kullandı.

Öne geçtiği 3 maçın 2'sinde berabere kalan İtalyan hoca, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya toplamda 4 puan verdi.

Sadece Trabzon'u yenebildi.

Yedek kulübesi katkısında tamamen sınıfta kaldı.

Yaptığı 18 değişiklikten gol bulamayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, sadece 2 asistlik verim alabildi.

Bu süreçte rakiplerine 5 gol atabilen sarı-lacivertliler, 6 gole ise engel olamadı. 

 
 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
