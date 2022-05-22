Galatasaray ile bir yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent, yeni sezonda ayrılmayı aklından bile geçirmiyor.



1-1 biten Antalya maçı sonrasında "Yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz" diyen Katalan çalıştırıcının soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.



Antalya'da sergilenen futboldan memnun kalan İspanyol hoca, "Çok iyi mücadele ettiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sezonu Galatasaray'a yakışan bir futbolla kapattık. Bu sezon istediğimiz gibi gitmedi ama hepinize teşekkür etmek istiyorum. Artık tatil zamanı... Güzelce dinlenin. Temmuz ayında görüşmek üzere'' şeklinde veda sayılmayacak bir konuşma yaptı.



