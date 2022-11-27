Domenec Torrent: 'Teklifleri kabul etmedim'

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, 2022 Dünya Kupası'nı Habertürk'e değerlendirdi.



Teknik direktör takımlarının ağır bastığını belirten Torrent, "Tüm maçları izliyorum. Oyunu iyi okuyan teknik direktörler ön plana çıkıyor. Japonya'nın hocası Almanya karşısında bunu gösterdi. Fransa, Brezilya ve İspanya'nın oyunları güçlü. Çünkü Didier Deschamps 12 yıl, Tite 6 yıl, Luis Enrique de 4 yıldır görevde. Ellerindeki oyuncu havuzundan en iyi sistemi başarıyla uyguluyorlar. Kanada ve ABD'yi de beğendim" dedi.



"GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİM"



Türkiye'den teklif aldığını vurgulayan Domenec Torrent, "Türk ligi beğendiğim bir lig. Değerlendirdiğim seçeneklerden biri, fakat acelem yok. Başka ülkelerden de teklif geldi ancak istediğim şartlar oluşmadı. İleride gelecek teklifleri değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.





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