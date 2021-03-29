Domagoj Vida, Bundesliga radarında!

Beşiktaş'ta bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Alman ekiplerinin gündemine geldi.

Haber; Türkiye
Abone Ol
Domagoj Vida, Bundesliga radarında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 09:19
Beşiktaş'ta bir zamanlar performansıyla eleştirilen Domagoj Vida, Sergen Yalçın döneminde siyah-beyazlı takımdaki en özel performansını gösterdi.

Bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Domagoj Vida, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.

Alman basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi hâline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekilirken, "Vida ikinci baharını yaşıyor. Performansında Sergen Yalçın'ın da katkısı büyük" yorumları yapıldı.



 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.