Beşiktaş'ta bir zamanlar performansıyla eleştirilen Domagoj Vida, Sergen Yalçın döneminde siyah-beyazlı takımdaki en özel performansını gösterdi.
Bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Domagoj Vida, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.
Alman basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi hâline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekilirken, "Vida ikinci baharını yaşıyor. Performansında Sergen Yalçın'ın da katkısı büyük" yorumları yapıldı.
Bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Domagoj Vida, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.
Alman basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi hâline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekilirken, "Vida ikinci baharını yaşıyor. Performansında Sergen Yalçın'ın da katkısı büyük" yorumları yapıldı.