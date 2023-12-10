, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 3-1 mağlup ederken Sarı-Lacivertli ekibin 2 golünde'in direkt katkısı vardı.İlk golde Edin Dzeko'ya asist yapan Sırp sol kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin 2. golündeki penaltı vuruşunu ağlara gönderen isim oldu.Maçın genelinde sakin kalmayı başaran ve takım arkadaşlarını başarılı bir şekilde yönlendiren Tadic, sahanın en iyilerinden biri oldu. Ancak Tadic, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı kaleci Mert Günok'a teslim etti.Sırp yıldız maç sonundadedi.