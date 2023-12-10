Dolmabahçe'de Tadic resitali

FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'de Dusan Tadic, iyi oyununu 1 asist ve 1 de penaltı golü ile süsledi. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı ise Beşiktaş kalecisi Mert GÜnok kurtardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dolmabahçe'de Tadic resitali
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10 Aralık 2023 11:11
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 3-1 mağlup ederken Sarı-Lacivertli ekibin 2 golünde Dusan Tadic'in direkt katkısı vardı.

İlk golde Edin Dzeko'ya asist yapan Sırp sol kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin 2. golündeki penaltı vuruşunu ağlara gönderen isim oldu.

Maçın genelinde sakin kalmayı başaran ve takım arkadaşlarını başarılı bir şekilde yönlendiren Tadic, sahanın en iyilerinden biri oldu. Ancak Tadic, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı kaleci Mert Günok'a teslim etti.

Sırp yıldız maç sonunda "Önemli bir galibiyete imza attık. Bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi. 

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