29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
2-025'
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-026'
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-025'
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
1-0DA
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Doğu derbisinde Vanspor, Amed'i devirdi!

Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Vanspor, sahasında Amed SK'yi 3-0 mağlup etti.

calendar 29 Eylül 2025 19:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Vanspor, Amed SK'yi ağırladı.

Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Vanspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Francesc Regis Crespi, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7. dakikada Medeni Bingöl kaydetti.

Hakan Kutlu'nun ekibi Vanspor FK, bu galibiyetin ardından 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Bu sonucun ardından Vanspor, puanını 12'ye yükseltti. Amed SK, 13 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Vanspor, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
