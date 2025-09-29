Doğu derbisinde Vanspor, Amed'i devirdi!

Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Vanspor, Amed SK'yi ağırladı.
Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Vanspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Francesc Regis Crespi, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7. dakikada Medeni Bingöl kaydetti.
Hakan Kutlu'nun ekibi Vanspor FK, bu galibiyetin ardından 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
Bu sonucun ardından Vanspor, puanını 12'ye yükseltti. Amed SK, 13 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Vanspor, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
