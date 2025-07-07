Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Sırp Novak Djokovic adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 07 Temmuz 2025 20:42
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Djokovic ile Avustralyalı oyuncu Alex De Minaur karşılaştı.

Djokovic, ilk seti farklı kaybetmesine rağmen sonradan maça ağırlığını koydu ve 1-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.


Günün bir diğer tek erkekler eşleşmesinde Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İtalyan Flavio Cobolli, çeyrek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

Tek kadınlarda ise İsviçreli Belinda Bencic, üçüncü turda milli tenisçi Zeynep Sönmez'i eleyen Rus Ekaterina Aleksandrova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.