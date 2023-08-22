Djaniny'ye Süper Lig'den sürpriz talip!

Pendikspor, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede. İstanbul ekibi, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Djaniny'ye Süper Lig'den sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2023 09:58
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, zorlu Beşiktaş deplasmanında aldığı 1 puanla moral kazanırken; transfer çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ekibi, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede.

Daha önce oyuncu tarafıyla görüşen ve olumlu görüş dönüş alan Pendikspor, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.



20 GOL, 9 ASİST

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Sharjarh'da geçiren Djaniny ile Çaykur Rizespor da ilgilenmişti. Djaniny, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 94 maçta 20 gol atıp, 9 asist yaptı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery