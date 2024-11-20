Diyarbakır'da lise öğrencileri su tasarrufu için sahada

Diyarbakır'da Lice Anadolu Lisesi öğrencileri, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okulları ziyaret edip "Suda Sıfır Kayıp ve Su Verimliliği" yazılı formalarla voleybol ve futbol oynuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"ne destek için Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni Ferda Salık'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Su Gönüllüsü Gençler Sahada Projesi"ni Lice ilçesindeki Lice Anadolu Lisesi öğrencileri de uyguladı.



Okuldaki 45 öğrenci, yönetici ve öğretmenlerinin desteğiyle okulları ziyaret ederek, akranlarına suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda bilgi veriyor.



Daha sonra okulun voleybol ve futbol takımlarında yer alan öğrenciler, "Suda Sıfır Kayıp ve Su Verimliliği" yazılı formalarla kendi arasında maç yapıyor.



"Su gönüllüleri sahada sloganıyla kampanyaya destek veriyoruz"



Lice Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Kızıl, AA muhabirine, "Su Verimliği Seferberliği" kapsamında Diyarbakır'da hayata geçirilen projeyi daha da genişletmek için öğrencileriyle çalışma yürüttüklerini söyledi.



Öğrencileriyle proje kapsamında şu ana kadar 3 ilçedeki okullarda çalışma yaptıklarını anlatan Kızıl, ülke için su verimi ve tasarrufunun çok önemli olduğunu, bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.



Çalışma içerisinde okulun voleybol ve futbol takımlarının da yer aldığını ifade eden Kızıl, şöyle konuştu:



"Formalarımızın üstündeki tasarımlarımız ve logolarımızla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Amacımız bu konuyu sahalara taşımak. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Su gönüllüsü bir okul olarak su tasarrufu ve su verimliliği kampanyalarına büyük destek veriyoruz. 'Su gönüllüleri sahada' sloganıyla bu kampanyaya destek veriyoruz. Öğrencilerimizle toplumda farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz."



"Tüm okullarımızı bu seferberliğe davet ediyoruz"



Okulun tarih öğretmeni Lütfiye Özyıldız da projeyi sahalara taşımak için haftanın belirli günlerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Öğrencilerle akran eğitimlerine başladıklarını dile getiren Özyıldız, "Bu çalışmayı Diyarbakır'ın tüm ilçelerindeki okullarda yaygınlaştırmayı ve her eve girerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm okullarımızı bu seferberliğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Okulun 12. sınıf öğrencisi Gamze Baran ise okulları gezerek akranlarına iklim değişikliği, su verimliliği ve sıfır atık gibi konularda bilgi verdiklerini dile getirdi.



Su verimliliği konusunda farkındalığı arttırmak için bireysel adımların önemli olduğunu belirten Baran, "Lice'de diktiğim bir fidanın bile tüm dünyayı etkileyebileceğini biliyorum. Yöneticilerimiz bize her konuda destek oluyor." ifadelerini kullandı.



12. sınıf öğrencisi Ayşe Bağır ise gönüllü olarak projede yer aldığını belirterek, kendi okulları ve diğer okullarda akran eğitimleri verdiklerini, eğitimlerde suyun neden verimli kullanılması gerektiği konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini aktardı.



