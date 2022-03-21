Divock Origi, Milan'a doğru

Milan, Liverpool'dan Belçikalı forvet Divock Origi'nin transferini bitiriyor.
ANLAŞMA YAKIN
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milanlı idarecilerin, Origi'nin istediği 3.5-4 milyon euro bandındaki yıllık ücreti ödemeye sıcak baktıkları ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
TRANSFERİNDEN EMİN
Haberde, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve boşa çıkacak Belçikalı futbolcunun da Milan'a transferine artık kesin gözüyle baktığı kaydedildi.
Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin, Origi'yi ileri ucun merkezinde ve kanatlarda oynayabildiği için istediği, tek hedefinin 26 yaşındaki futbolcu olmadığı ifade edildi.
SCAMACCA DA LİSTEDE
Pioli'nin Origi dışındaki hücumdaki alternatiflerinden birinin de Sassuolo forması giyen Gianluca Scamacca olduğu aktarıldı.
ANLAŞMA YAKIN
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milanlı idarecilerin, Origi'nin istediği 3.5-4 milyon euro bandındaki yıllık ücreti ödemeye sıcak baktıkları ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
TRANSFERİNDEN EMİN
Haberde, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve boşa çıkacak Belçikalı futbolcunun da Milan'a transferine artık kesin gözüyle baktığı kaydedildi.
Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin, Origi'yi ileri ucun merkezinde ve kanatlarda oynayabildiği için istediği, tek hedefinin 26 yaşındaki futbolcu olmadığı ifade edildi.
SCAMACCA DA LİSTEDE
Pioli'nin Origi dışındaki hücumdaki alternatiflerinden birinin de Sassuolo forması giyen Gianluca Scamacca olduğu aktarıldı.