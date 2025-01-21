DiVincenzo, parmak sakatlığı ile süresiz kadro dışı

Minnesota Timberwolves, guardı Donte DiVincenzo'nun ayak baş parmağındaki sakatlık sebebiyle süresiz olarak kadro dışı kaldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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DiVincenzo, parmak sakatlığı ile süresiz kadro dışı
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21 Ocak 2025 11:54
Minnesota Timberwolves, guardı Donte DiVincenzo'nun ayak baş parmağındaki sakatlık sebebiyle süresiz olarak kadro dışı kaldığını duyurdu.

Sakatlığı 15 Ocak'ta Golden State Warriors'a karşı sol ayak parmağından geçiren ve çekilen MR'da 3. derece burkulma yaşadığı görülen DiVincenzo'nun, takımla birlikte en etkili çözüm için ikinci bir görüş aradığı bildirildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 40 maçta 11 sayı, 3,7 ribaund, 3,6 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarına sahip.

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