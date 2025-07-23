2019'dan bu yana Fenerbahçede olan ve bu süreçte iki kez kiralık giden Miha Zajc, tapusuyla birlikte sarı lacivertli kulüpten ayrılmak üzere...Hırvat basınından Jutarnji'nin haberine göre; Dinamo Zagreb, Miha Zajc ile maaş ve sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Hırvat ekibi, 31 yaşındaki Sloven orta sahanın bir an önce şehre gelerek imza atmasını bekliyor.Portekiz kamp kadrosunda yer almayan ve Slovenya'da bireysel olarak idmanlarını sürdüren Miha Zajc, Fenerbahçe ile 1 yıl kalan kontratını sona erdirmek için görüşmelerini sürdürüyor.Fenerbahçe, Zajc'dan makul de olsa bonservis geliri elde etmek isterken; Sloven oyuncu ise sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesh etmeyi istiyor.Zajc'ın bir an önce çözüm istediği ve anlaşma sağlanır sağlanmaz Slovenya'dan Zagreb'e geçerek imza atacağı belirtildi.Geçen sezonu Toulouse'da kiralık geçiren Miha Zajc, Fransa Ligue 1'de 19, Fransa Kupası'nda ise 3 maça çıktı.