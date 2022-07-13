Dinamo Kiev, Lyon'la iki hazırlık maçı yaptı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev ile Olympique Lyon aynı gün üst üste iki hazırlık maçı yaptı.
İlk maçta Dinamo Kiev, Fransız rakibini 3-1'lik skorla yenerken ikinci maçta Olympique Lyon sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 20 Temmuz'da, ikinci maçını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
İlk maçta Dinamo Kiev, Fransız rakibini 3-1'lik skorla yenerken ikinci maçta Olympique Lyon sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 20 Temmuz'da, ikinci maçını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
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