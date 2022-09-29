Dimitris Itoudis: 'İkinci devre karakter koyduk'

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 71-62 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da, başantrenör Dimitris Itoudis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



71-62 mağlubiyet ile tamamladıkları karşılaşmayı değerlendiren Itoudis, "Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bu akşam daha iyiydiler ve kazanmayı hak ettiler. İkinci yarıda 10 sayı farka kadar indi ama onlar hep öndeydi ve maçın tonunu belirlemiş oldular. 5 yabancıları hep oynadı ve skorları onlar üretti, çok iyiydiler. Bizden daha iyi durumdalar şu anda. Daha sezonu başındayız. Biz de pes etmedik, ikinci yarıda takım çok iyi bir karakter koydu. Onların avantajı 5 yıldır oynayan ana takımı, oyuncuları korumaları oldu. Onlara daha yetenekli oyuncular da eklemiş oldular. Bizim çok hatalarımız oldu, top kaybımız oldu. Farklı bir savunma kullandık, iyiydi ama hücumda çok iyi değildik. Kolay atışları kaçırdık. Sadece son bölümde Melih ve Scottie'nin güzel üçlükleri vardı. Güzel bir ders oldu, bir savaş verdik. Lig de başlıyor. Zaman en iyi dostumuz değil. Daha çok efor sarf etmemiz gerekiyor. Kolay değil ama istek olduğu sürece her şeyi başarma şansımız var. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Desteklemeyi bırakmadılar. Onlar için daha iyi oynamamız gerekiyor." dedi.

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