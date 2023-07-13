Dimitrios Kourbelis: 'İz bırakmak istiyorum'

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis,dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kourbelis'in basın toplantısında Anastasios Bakasetas da arkadaşını yalnız bırakmamak için yer aldı.Kourbelis, Trabzonspor'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Futbol kariyerine savunma oyuncusu olarak başladığını dile getiren Kourbelis,şeklinde konuştu.Yunan futbolcu, transfer sürecinde teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmediğini kaydederekifadelerini kullandı.Kampa katılmasının ardından çok fazla süre geçmediğini belirten Kourbelis, şunları söyledi:Kourbelis, bir soru üzerine Türkiye'de geçmişte oynayan tüm Yunan oyuncuları tanıdığını aktararak,ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un maçlarını daha önce izleme fırsatı bulduğuna değinen Kourbelis,diye konuştu.Kourbelis, rekabetin takımın seviyesini yukarı çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Bir basın mensubununşeklindeki sözleri üzerine Yunan futbolcu,yanıtını verdi.