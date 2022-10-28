Diagne'nin Pirlo'dan Galatasaray talebi

Daha önce Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne bugün sarı-kırmızılı takımına karşı forma giyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Diagne'nin Pirlo'dan Galatasaray talebi
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28 Ekim 2022 12:53
Mbaye Diagne
Mbaye Diagne
Karagümrük
Daha önce Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne bugün sarı-kırmızılı takıma rakip olacak.

Eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andrea Pirlo ile görüşerek bu talebini ilettiği ifade edildi. Ancak bugünkü karşılaşmada forvette Borini'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK ÇETİN CEVİZ

Galatasaray bugün galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor ancak işi çok da kolay olmayacak. Karagümrük Hatay ve Ümraniye'yi mağlup ederek üst üste iki maçını kazandı. Ayrıca geçen sezon deplasmanda oynanan maç da 1-1 bitmişti.

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