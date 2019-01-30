Diagne, Galatasaray'da! İşte anlaşmanın detayı!

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki anlaşmanın bir diğer detayı da Diagne'nin bir başka takıma satışı konusunda. Galatasaray, Diagne'yi bir başka kulübe satarsa; sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa'ya satış üzerinden elde ettiği kardan (10 milyon euro+) %25 pay verecek.



ÖZBEKİSTAN'DAN G.SARAY'A UZANAN HİKAYE

100 BİN EURODAN 10 MİLYON EUROYA



Kasımpaşa'nın eski teknik direktörlerinden Şota Arveladze, görev yaptığı Özbekistan Ligi takımlarından Pakhtakor Tashkent'e 2017 yılında golcü transferi yapmak için harekete geçti. Mbaye Diagne'yi transfer etmek isteyen Şota Arveladze, Senegalli golcü ile görüştü. Ancak Diagne, Özbekistan Ligi'nde oynamayı düşünmediğini belirterek, Gürcü teknik adama teşekkür etti.



ŞOTA, TURGAY CİNER'E ÖNERDİ!

TÜRKİYE HİKAYESİ BAŞLADI!



2017-2018 sezonunun devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Kasımpaşa'da kulübün sahibi Turgay Ciner, Şota Arveladze'yi arayarak "Takımın santrfora ihtiyacı var. Bize önerebileceğin biri var mı?" diye sormasıyla Diagne'nin hikayesi başlar! Bu sorunun ardından Şota, Turgay Ciner'e Diagne'yi anlatarak, bu transferi gerçekleştiremediğini ancak Senegalli ismin, Türkiye'ye gelebileceğini anlatır.



DIAGNE TRANSFERİNE ŞOTA YARDIMI!



Şota Arveladze'den Diagne'ye Kasımpaşa'yı anlatmasını ve transferde yardımcı olmasını isteyen Turgay Ciner, transfer ekibine de haber vererek Diagne'ye imza attırılması talimatını verir. Mbaye Diagne ile yapılan görüşmelerin ardından Senegalli golcü, Kasımpaşa'ya imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Turgay Ciner ise bu transfere katkılarından dolayı Şota Arveladze'ye teşekkürlerini iletti.



alatasaray, Senagalli forvet Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.Galatasaray, Kasımpaşa'ya Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.