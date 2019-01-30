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Diagne, Galatasaray'da! İşte anlaşmanın detayı!

Galatasaray, Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya10 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro da şampiyonluk primi ödeyecek. Taraftarlar arasında yapılan anlaşmada ayrıca Diagne'nin bir sonraki satışından da (kardan) %25 pay verilecek.

Kaynak: Sporx.com
Diagne, Galatasaray'da! İşte anlaşmanın detayı!
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30 Ocak 2019 18:30
SPORX ÖZEL: Galatasaray, Senagalli forvet Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Kasımpaşa'ya Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 10 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şampiyon olursa Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha "bonus" ödemesi yapacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki anlaşmanın bir diğer detayı da Diagne'nin bir başka takıma satışı konusunda. Galatasaray, Diagne'yi bir başka kulübe satarsa; sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa'ya satış üzerinden elde ettiği kardan (10 milyon euro+) %25 pay verecek. 

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Kasımpaşa'nın eski teknik direktörlerinden Şota Arveladze, görev yaptığı Özbekistan Ligi takımlarından Pakhtakor Tashkent'e 2017 yılında golcü transferi yapmak için harekete geçti. Mbaye Diagne'yi transfer etmek isteyen Şota Arveladze, Senegalli golcü ile görüştü. Ancak Diagne, Özbekistan Ligi'nde oynamayı düşünmediğini belirterek, Gürcü teknik adama teşekkür etti.

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2017-2018 sezonunun devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Kasımpaşa'da kulübün sahibi Turgay Ciner, Şota Arveladze'yi arayarak "Takımın santrfora ihtiyacı var. Bize önerebileceğin biri var mı?" diye sormasıyla Diagne'nin hikayesi başlar! Bu sorunun ardından Şota, Turgay Ciner'e Diagne'yi anlatarak, bu transferi gerçekleştiremediğini ancak Senegalli ismin, Türkiye'ye gelebileceğini anlatır.

DIAGNE TRANSFERİNE ŞOTA YARDIMI!

Şota Arveladze'den Diagne'ye Kasımpaşa'yı anlatmasını ve transferde yardımcı olmasını isteyen Turgay Ciner, transfer ekibine de haber vererek Diagne'ye imza attırılması talimatını verir. Mbaye Diagne ile yapılan görüşmelerin ardından Senegalli golcü, Kasımpaşa'ya imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Turgay Ciner ise bu transfere katkılarından dolayı Şota Arveladze'ye teşekkürlerini iletti.
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