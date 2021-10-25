Diagne, 9 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde en uçta formayı Mbaye Diagne'ye verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Diagne, 9 maç sonra ilk 11'de
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25 Ekim 2021 20:14
Mbaye Diagne, Galatasaray'da 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahada çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinde forma verdiği Senegalli santrfor, son olarak ligin 3. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.

Diagne, sonraki 6 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilmemişti.


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