Devler Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kulübü Brentford satış listesine koydu.



Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Halil Dervişoğlu, Brentford'a döndü. İngiliz ekibinin Halil'i satış listesine koyduğu ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, hangi takımın formasını giyecek? Bu sorunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Uluslar Ligi için Ay Yıldızlılar'ın kampında olan Halil'in transferinde vereceği karar bekleniyor.



İngiliz kulübünün Halil Dervişoğlu'nu satış listesine koyduğu bildirildi. Brentford, genç futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirecek. İngiliz ekibinin, Halil Dervişoğlu'nu kiralık göndermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.



HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN 4 BÜYÜKLER DEVREDE



Halil Dervişoğlu için Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için listesine aldığı milli futbolcunun son kararı kısa sürede vermesi bekleniyor.



Sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.





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