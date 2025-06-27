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Devin Özek, Duran için Kolombiya'ya uçtu!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, John Duran'ı ikna etmek için Kolombiya'ya gitti.

calendar 27 Haziran 2025 09:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Devin Özek, Duran için Kolombiya'ya uçtu!
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Sezon öncesi transfer çalışmalarını hız veren Fenerbahçe'de gündem Al Nassr forması giyen santrfor John Duran'ın transferi, Fenerbahçe, transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Devin Özek'in oyuncuyu ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

DEVİN ÖZEK, KOLOMBİYA'YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Kolombiyalı golcüyü ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti. 

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