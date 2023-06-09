Dev seride 4. randevu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko 4. kez karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Seride Anadolu Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması durumunda finale yükselecek.
Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda seride durum 2-2'ye gelecek ve iki takım arasında 5. maç oynanacak. Olası 5. maçın tarihi ise 11 Haziran Pazar.
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Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Seride Anadolu Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması durumunda finale yükselecek.
Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda seride durum 2-2'ye gelecek ve iki takım arasında 5. maç oynanacak. Olası 5. maçın tarihi ise 11 Haziran Pazar.
BASKETBOL MAÇLARINDA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA
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