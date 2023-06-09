Dev seride 4. randevu

Türkiye Sigorta Basketbol play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dev seride 4. randevu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2023 07:48
Son güncelleme 09 Haziran 2023 14:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Seride Anadolu Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması durumunda finale yükselecek.

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda seride durum 2-2'ye gelecek ve iki takım arasında 5. maç oynanacak. Olası 5. maçın tarihi ise 11 Haziran Pazar.

BASKETBOL MAÇLARINDA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery